Стало известно о судьбе застрявших на воздушном шаре в Сочи туристах

МЧС России: пассажиры выбрались из застрявшего воздушного шара в Сочи самостоятельно

Застрявшие на воздушном шаре в Сочи туристы выбрались из летательного аппарата самостоятельно. Спасатели продолжают поиск пассажиров. Об этом сообщили в Южном региональном поисково-спасательном отряде МЧС России, передает «Интерфакс».

«Спасатели спустились с вертолета на лесной массив. Пассажиры самостоятельно покинули корзину шара», — говорится в сообщении.

В отряде МЧС России уточнили, что установили телефонную связь с пилотом воздушного шара и ведется поиск людей с воздуха и земли. Вертолет МЧС улетел на дозаправку.

При этом, по данным Telegram-канала Kub Mash, у места крушения воздушного шара спасатели уже обнаружили двоих детей, однако поиски еще одного ребенка и взрослых продолжаются.

В субботу, 21 января, воздушный шар с шестью туристами застрял на дереве на горе в селе Солохаул в Лазаревском районе Сочи. В корзине находились трое взрослых и трое детей. МЧС России направило к месту происшествия вертолет Ка-32 со спасателями.