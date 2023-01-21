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07:16, 21 января 2023Интернет и СМИ

Турки разозлились из-за скандального ролика украинцев

100TV: турок разозлил ролик украинцев об Анталье, назвавших местных жителей иностранцами

Фото: Kaan Soyturk / Reuters

Ролик украинских тиктокеров об Анталье вызвал злость у турок. Об этом пишет портал 100TV.

По данным издания, в «скандальном» ролике показана группа украинцев, при этом он подписан: «Турки называют нас иностранцами, но турки стали иностранцами в Анталье». Видео вызвало резкую реакцию по всей Турции, особенно в курортном городе.

Отмечается, что после начала специальной военной операции России множество украинцев оказались в Турции, где местные жители оказали им гостеприимство, поэтому видеоролик тиктокеров «взбесил» всю страну. Позже аккаунт, на котором украинцы опубликовали ролик, был удален.

Ранее в Польше украинские школьники затравили преподавателя местной школы из-за ее участия в акции против «украинизации» страны. Сама преподавательница заявила, что не сделала ничего плохого.

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Марина Совина
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