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23:35, 21 января 2023Бывший СССР

В трех областях Украины установили новые лимиты энергопотребления

В Киевской, Одесской и Днепропетровской областях ввели новые лимиты энергопотребления

Фото: Евгений Козырев / РИА Новости

В Киевской, Одесской и Днепропетровской областях Украины с воскресенья, 22 января, установят новые лимиты энергопотребления, сообщила украинская энергокомпания ДТЭК в Telegram-канале.

Как уточнили специалисты, введение новых лимитов в трех областях позволит круглосуточно применять стабилизационные графики отключений в других регионах. Эксперты считают, что лимиты позволят применить в Одесской области графики стабилизационных отключений с 7.00 до 24.00.

«Киев (днем 985 МВт/ночью 627 МВт), Киевская область (днем 704 МВт/ночью 576 МВт), Одесская (днем 602 МВт/ночью 424 МВт), Днепропетровская (днем 1193 МВт/ночью 1144 МВт», — говорится в сообщении.

Ранее генеральный директор украинской энергетической компании YASNO ДТЭК Сергей Коваленко заявил, что жители страны обязаны оплачивать свет, несмотря на его отключения.

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Марина Совина
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