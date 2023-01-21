Волочкова призналась во лжи о грядущей свадьбе с кондитером

Волочкова призналась, что выдумала историю о грядущей свадьбе с кондитером Дюраном

Российская балерина Анастасия Волочкова призналась, что выдумала историю о грядущем бракосочетании с кондитером Дмитрием Дюраном. Об этом пишет StarHit.

«Надо мной многие глумятся, пишут небылицы, поливают грязью, а я перед Новым годом, когда мне начали звонить представители СМИ, понимала, что нужен инфоповод, нужна какая-то интересная история. А что? Я сказала про свадьбу», — рассказала 47-летняя артистка во время празднования своего дня рождения.

В декабре Волочкова заявила журналистам о своем романе с Дюраном и запланированной на конец января свадьбе, а также о путешествии на Мальдивы с женихом. В результате выяснилось, что на Мальдивы балерина летала одна.

В январе 2020 года Волочкова также объявила о собственной свадьбе, но бракосочетание так и не состоялось. «Дату мы с любимым пока не выбрали, но выберем какую-нибудь символичную. Скорее всего, свадьба состоится 20.10.2020», — сказала она. Объявление балерина также сделала на праздновании своего дня рождения.