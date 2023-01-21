Ученые предложили оценивать ВВП по-новому

WSJ: ученые предложили оценивать уровень ВВП по освещенности улиц

Ученые Чикагского университета предложили новый способ оценивать уровень внутреннего валового продукта (ВВП) стран. По мнению доктора Луиса Мартинеса, помочь в этом могут данные об освещенности страны, полученные со спутниковых снимков. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на исследование.

Мартинес отметил, что по мере роста экономики появляется больше домов, больше фабрик, больше уличных фонарей, которые

производят свет. По словам Мартинеса, определить по снимкам точный показатель ВВП нельзя, но динамика освещенности страны может указать на расхождение официальных данных с реальностью.

Ученые также оценили спутниковые данные и показатели ВВП стран в зависимости от их «уровня свободы и несвободы». По их данным, среднее расхождение этих показателей в авторитарных странах составило 35 процентов. К «несвободным» странам ученые отнесли Россию, Казахстан, Катар и ряд других.

Ранее Всемирный банк ухудшил прогноз на 2023 в отношении России год до падения на 3,3 процента. Главной причиной называется снижение нефтегазовых доходов страны.