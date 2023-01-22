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03:38, 22 января 2023Забота о себе

Названы привычки для профилактики деменции

Невролог Щербакова призвала постоянно учиться для профилактики деменции

Фото: Unsplash

Врач-невролог, врач-цефалголог Клинико-диагностического центра МЕДСИ в Щелково Татьяна Щербакова заявила, что ряд факторов способствует развитию деменции. Однако если их нивелировать, то получится снизить риски возникновения заболевания, передает агентство «Прайм».

В первую очередь Щербакова призвала проводить диагностику и коррекцию артериальной гипертензии, сахарного диабета, а также нарушения обмена холестерина и депрессии. Она назвала привычки для профилактики деменции и посоветовала постоянно учиться, регулярно заниматься спортом, поддерживать нормальную массу тела и достаточно времени уделять сну.

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Специалист объяснила, что вероятность развития деменция увеличивается при низком уровне образования, недостаточной умственной активности в течение жизни и нехватке общения.

«В современном мире избежать воздействия стресса на человека затруднительно. Однако важнее не само воздействие стрессового фактора на человека, а его реакция на этот фактор. Поэтому важным навыком для профилактики деменции является управление реакцией на стресс, развитие стрессоустойчивости», — подчеркнула Щербакова.

Врач добавила, что курение и употребление алкоголя способствуют развитию атеросклеротического поражения сосудов мозга. Поэтому отказ от вредных привычек также служит профилактикой деменции.

Ранее невролог Марина Аникина перечислила симптомы развития деменции у пожилых людей. К ним специалист отнесла растерянность, суетливость, неряшливость, тревожность, а также стремление ярко одеваться.

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Марина Совина
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