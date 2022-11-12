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08:52, 12 ноября 2022Забота о себе

Невролог перечислила симптомы развития деменции у пожилых людей

Невролог Аникина: стремление ярко одеваться может свидетельствовать о развитии деменции

Фото: Towfiqu barbhuiya / Unsplash

Врач-невролог, кандидат медицинских наук Марина Аникина перечислила симптомы, свидетельствующие о развитии деменции у пожилых людей. О них она рассказала «Известиям».

Специалист призвала действовать при обнаружении настораживающих признаков в поведении своих близких. Она указала, что растерянность, суетливость, неряшливость и тревожность могут являться симптомами деменции. Кроме того, у человека меняется отношение к своему внешнему виду, он может либо стать равнодушным, либо наоборот, выбирать чрезмерно яркие наряды с обилием аксессуаров, добавила врач.

Также стоит обратить внимание на речь пациента, если в ней преобладают слова-паразиты, то это может быть тревожным сигналом, продолжила невролог. Помимо прочего, при деменции возникает боязнь всего нового. «Если поменяли замок входной двери, домофон установили, может действительно прям в ступор вводить. Или вы подарили родственнику телефон новый, а он в коробочке и лежит», — пояснила врач. Повторяющиеся движения, проявление бредовой симптоматики, например, необоснованной подозрительности тоже относятся к признакам заболевания. «Ну и, конечно, нарушения памяти, не помнят текущее, сиюминутное, но достаточно хорошо могут помнить то, что было 20 лет назад», — подытожила Аникина.

Ранее врач-невролог Павел Хорошев назвал условие, при котором у человека появляется риск стремительного развития деменции. По его словам, потеря зрения во взрослом возрасте может привести к развитию заболевания.

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Варвара Кузьмина
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Невролог перечислила симптомы развития деменции у пожилых людей
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