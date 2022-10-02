Невролог предупредил о риске развития деменции при одном условии

Невролог Хорошев заявил о риске стремительного развития деменции при потере зрения

Врач-невролог Павел Хорошев уточнил, при каком условии у человека появляется риск стремительного развития деменции. Об этом он рассказал в беседе с Ura.ru.

Хорошев заявил, что потеря зрения во взрослом возрасте грозит развитием деменции. Он объяснил, что в таком случае у человека усиливается атрофия желтого пятна — зрительный канал в течение 2-5 лет выходит из строя, в результате чего пациент слепнет, что «оказывает чудовищное воздействие».

«В этом случае деменция развивается стремительно. Интеллект, особенно если человек сидит дома один и нет нормальной сиделки, снижается очень быстро. Человек не привык к этому с детства, как многие слепые. Он не может компенсировать получение информации по другим каналам, и деменция может развиться со страшной скоростью», — предупредил специалист.

Кроме того, деменция развивается после получения травмы, при болезни Альцгеймера, химическом отравлении и сосудистом поражении. При этом любой человек способен увидеть наличие заболевания у своего родственника или друга.

«С человеком нужно активно общаться, нужно его вовлекать в социальную жизнь. Нужно, чтобы он читал, играл на компьютере. Если нет другого развлечения, то хотя бы смотрел какие-то вещи в интернете, читал, смотрел телевизор. Нужен приток максимального количества информации в мозг», — заключил Хорошев.

Ранее россиянам назвали меню для профилактики деменции. Геронтолог, доктор медицинских наук Кирилл Прощаев призвал питаться сбалансированно, сократить процент сладостей в рационе и включить в меню рыбу и белое мясо.