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17:31, 22 января 2023Мир

Премьер-министр Израиля отправил в отставку своего главного союзника

Премьер-министр Израиля отправил в отставку главу МВД и Минздрава из-за его судимостей

Фото: Maya Alleruzzo / Reuters

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отправил в отставку главу МВД и Минздрава, своего главного союзника Арье Дери из-за решения Верховного суда. Об этом сообщает The Times of Israel.

Решение суда вступит в силу во вторник, 24 января. Причиной вынесенного Дери вердикта стали его многочисленные судимости, из-за которых он не может продолжать занимать высокие государственные должности. «С тяжелым сердцем, с огромным сожалением и самыми худшими чувствами я вынужден лишить вас министерского поста», — так Нетаньяха обратился к Дери.

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По словам Дери, он ожидал подобного развития событий, однако ничто не заставит его отказаться от политической деятельности. Он планирует и дальше сохранять лидерство в партии ШАС, председательствовать на заседаниях фракции и участвовать во встречах глав коалиционных партий.

Ранее около 100 тысяч человек собрались около правительственного комплекса в Тель-Авиве на антиправительственную акцию, которая вызвана судебной реформой. Среди участников акции в том числе был лидер оппозиции Яир Лапид.

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Алиса Дмитриева
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