В Тель-Авиве около 100 тысяч человек вышли на протест из-за судебной реформы

В Тель-Авиве около 100 тысяч человек вышли на протест из-за судебной реформы правительства

Около 100 тысяч человек собрались около правительственного комплекса в Тель-Авиве на антиправительственную акцию, которая вызвана судебной реформой. Об этом сообщает РИА Новости.

По информации агентства, среди участников акции в том числе есть лидер оппозиции Яир Лапид. Ранее политик заявлял, что этот протест происходит «на благо страны».

Неделей ранее, 14 января, в Тель-Авиве вспыхнула акция протеста против юридической реформы — митингуют десятки тысяч противников правительства Израиля, которое возглавляет лидер партии «Ликуд» Биньямин Нетаньяху. Тогда на площади и прилегающих улицах находились около 80 тысяч человек.

29 декабря прошлого года стало известно, что Биньямин Нетаньяху формально стал премьер-министром Израиля на шестой срок, его привели к присяге в качестве нового премьера. 37-е по счету правительство страны начало свою работу.