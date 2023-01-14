Десятки тысяч противников правительства Израиля устроили митинг в Тель-Авиве

Times of Israel: десятки тысяч граждан устроили митинг в Тель-Авиве против кабмина Израиля

В Тель-Авиве вспыхнула акция протеста против юридической реформы — митингуют десятки тысяч противников правительства Израиля, которое возглавляет лидер партии «Ликуд» Биньямин Нетаньяху. Об этом пишет газета Times of Israel.

По информации издания, митинг на площади Хабима устроили против нового правительства премьер-министра Биньямина Нетаньяху и его планов по радикальным изменениям в системе правосудия Израиля. По данным полиции, в 20:30 по местному времени (21:30 по московскому времени) на площади и прилегающих улицах находились около 80 тысяч человек.

29 декабря в Тель-Авиве прошла акция протеста против нового кабмина Израиля. Сотни демонстрантов собрались у правительственных учреждений в Тель-Авиве, чтобы выразить несогласие с позицией нового правительства в отношении ЛГБТ-сообщества, говорится в публикации.