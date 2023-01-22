Российский военный заявил о миллионной армии ВСУ

Командир «Русского Легиона» Фомченков заявил о миллионной армии Украины

Состав всех вооруженных формирований на стороне Украины может достигать миллиона человек. Об этом заявил в беседе с агентством Ura.ru командир «Русского Легиона» Сергей Фомченков.

Российский военнослужащий заметил, что на Украине прошли как минимум шесть волн мобилизации. Однако помимо граждан республики в конфликте участвуют и иностранные военные. Фомченков признал, что несмотря на наличие иностранцев, численно преобладают граждане Украины.

«Так как своей качественной пехоты у ВСУ (Вооруженных сил Украины — прим. «Ленты.ру») становится все меньше, они вынуждены привлекать ее со стороны. И это не только собственно "солдаты удачи", но и кадровые части армий стран НАТО под видом "наемников". Фактически мы воюем с конгломератом различных воинских подразделений, ориентированных на НАТО», — высказался Фомченков.

Ранее командующий объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев заявил, что Украина формирует новые воинские подразделения под возможные поставки техники НАТО. По его утверждению, украинское командование рассчитывает, что новые подразделения будут полностью оснащены одинаковой западной техникой.