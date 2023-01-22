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12:47, 22 января 2023Бывший СССР

Командование ВСУ заявило о создании новых подразделений под поставки НАТО

Генерал-лейтенант ВСУ Наев заявил о создании новых подразделений под поставки НАТО

Фото: LIBKOS / AP

Украина формирует новые воинские подразделения под возможные поставки техники НАТО, заявил командующий объединенными силами Вооруженных сил Украины (ВСУ) генерал-лейтенант Сергей Наев. Его слова приводит CNN.

«Нам нужно большое количество западных танков. Они намного лучше советских моделей и могут помочь нам продвинуться. Мы создаем новые воинские подразделения», — сообщил он, добавив, что дальнейшие действия ВСУ будут зависеть от их боеспособности.

По его утверждению, украинское командование рассчитывает, что новые подразделения будут полностью оснащены одинаковой западной техникой.

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Ранее верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что решение о поставках танков Украине до сих пор не было принято из-за позиции Германии по этому вопросу.

20 января страны НАТО не смогли принять решение по отправке танков Leopard на Украину в ходе встречи глав военных ведомств на базе Рамштайн. Как заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус, есть веские причины для поставок техники и есть веские причины против.

18 января газета Süddeutsche Zeitung сообщала, что канцлер Германии Олаф Шольц проинформировал президента США Джо Байдена о том, что ФРГ согласится разрешить поставки Киеву Leopard 2 при условии, что США со своей стороны предоставят Украине танки Abrams. 20 января представитель кабмина ФРГ опроверг эту информацию.

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Варвара Родикова
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