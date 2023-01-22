Командование ВСУ заявило о создании новых подразделений под поставки НАТО

Генерал-лейтенант ВСУ Наев заявил о создании новых подразделений под поставки НАТО

Украина формирует новые воинские подразделения под возможные поставки техники НАТО, заявил командующий объединенными силами Вооруженных сил Украины (ВСУ) генерал-лейтенант Сергей Наев. Его слова приводит CNN.

«Нам нужно большое количество западных танков. Они намного лучше советских моделей и могут помочь нам продвинуться. Мы создаем новые воинские подразделения», — сообщил он, добавив, что дальнейшие действия ВСУ будут зависеть от их боеспособности.

По его утверждению, украинское командование рассчитывает, что новые подразделения будут полностью оснащены одинаковой западной техникой.

Ранее верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что решение о поставках танков Украине до сих пор не было принято из-за позиции Германии по этому вопросу.

20 января страны НАТО не смогли принять решение по отправке танков Leopard на Украину в ходе встречи глав военных ведомств на базе Рамштайн. Как заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус, есть веские причины для поставок техники и есть веские причины против.

18 января газета Süddeutsche Zeitung сообщала, что канцлер Германии Олаф Шольц проинформировал президента США Джо Байдена о том, что ФРГ согласится разрешить поставки Киеву Leopard 2 при условии, что США со своей стороны предоставят Украине танки Abrams. 20 января представитель кабмина ФРГ опроверг эту информацию.