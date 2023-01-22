Польша собралась найти танки для Украины без Германии
Польша соберет коалицию стран, готовых поставить Украине танки, если Германия не согласится передать свои танки Leopard. Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, передает Polska Agencja Prasowa (РАР).
Премьер европейской страны заявил о планах создать «меньшую коалицию» государств, которые готовы найти и поделиться вооружением и поставить его Украине. «Мы не будем пассивно наблюдать, как Украина истекает кровью. Украинский народ воюет за нашу свободу», — заявил Моравецкий.
Он добавил, что Германия должна понимать, что решение о поставках тяжелого вооружения имеет под собой не только политическое, но и моральное оправдание. «Немцы хотят держать их (танки — прим. «Ленты.ру») на складах до тех пор, когда Россия победит Украину и постучит по Берлину?» — задался вопросом польский премьер.
По данным издания Die Zeit, власти Германии не могут прийти к единому мнению об отправке Украине танков Leopard 2, а обсуждения военной помощи вызвали скандал, так как многие депутаты требуют определенности от канцлера Олафа Шольца. «Если вы не хотите поставлять Leopard 2 украинской армии, то вы должны объяснить почему», — высказалась глава оборонного комитета бундестага Мари-Агнес Штрак-Циммерман.