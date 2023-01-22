Польша собралась найти танки для Украины без Германии

Премьер Польши Моравецкий предложил создать коалицию по поставкам танков Украине без ФРГ

Польша соберет коалицию стран, готовых поставить Украине танки, если Германия не согласится передать свои танки Leopard. Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, передает Polska Agencja Prasowa (РАР).

Премьер европейской страны заявил о планах создать «меньшую коалицию» государств, которые готовы найти и поделиться вооружением и поставить его Украине. «Мы не будем пассивно наблюдать, как Украина истекает кровью. Украинский народ воюет за нашу свободу», — заявил Моравецкий.

Он добавил, что Германия должна понимать, что решение о поставках тяжелого вооружения имеет под собой не только политическое, но и моральное оправдание. «Немцы хотят держать их (танки — прим. «Ленты.ру») на складах до тех пор, когда Россия победит Украину и постучит по Берлину?» — задался вопросом польский премьер.

По данным издания Die Zeit, власти Германии не могут прийти к единому мнению об отправке Украине танков Leopard 2, а обсуждения военной помощи вызвали скандал, так как многие депутаты требуют определенности от канцлера Олафа Шольца. «Если вы не хотите поставлять Leopard 2 украинской армии, то вы должны объяснить почему», — высказалась глава оборонного комитета бундестага Мари-Агнес Штрак-Циммерман.