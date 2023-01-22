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10:00, 22 января 2023Россия

Диетолог назвала наименее вредный для здоровья и фигуры вариант попкорна

Главный диетолог Москвы Стародубова посоветовала отказаться от сырного попкорна

Фото: Meg Boulden / Unsplash

Лучше выбирать самый низкокалорийный попкорн с минимальным количеством вкусовых добавок, считает главный диетолог Москвы Антонина Стародубова. Она назвала наименее вредный для здоровья и фигуры вариант воздушной кукурузы в беседе с РИА Новости.

Диетолог объяснила, что самым калорийным считается попкорн с добавлением жирных соусов из-за содержащихся в них насыщенных жиров. В частности, специалистка посоветовала отказаться от сырного попкорна. «Таким образом, выбирая готовый продукт в магазинах и на предприятиях общественного питания, обращайте внимание на пищевую ценность продукта и состав ингредиентов. Чем меньше содержится различных ингредиентов, кроме кукурузного зерна, тем лучше», — порекомендовала Стародубова.

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По ее словам, в 50-60 граммах соленого попкорна содержится более половины дневной нормы пищевой соли, поэтому его стоит есть в ограниченных количествах, чтобы избежать задержки лишней жидкости в организме. Диетолог добавила, что калорийность сладкого попкорна повышается из-за добавления простых углеводов: сахара, карамели и сиропов. Избыточное потребление сахара может спровоцировать набор массы тела и, как следствие, ожирение.

В заключении Стародубова призвала стремиться к максимально разнообразному и сбалансированному рациону и не есть попкорн каждый день. По мнению диетолога, употребление попкорна во время просмотра кино может спровоцировать переедание, поэтому лучше вовсе отказаться от этой привычки или выбирать самые маленькие порции.

22 января отмечается День попокрна. В этот день в 1630 году британские колонисты в Южной Америке приняли в дар от индейского вождя Кводекуайна мешок попкорна.

Ранее кандидат медицинских наук, гастроэнтеролог, диетолог Ирина Бережная предупредила о правилах потребления имбиря. По словам специалиста, имбирь нужно употреблять с осторожностью, так как он раздражает слизистую желудка.

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Алиса Дмитриева
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