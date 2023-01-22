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16:43, 22 января 2023Россия

Мощный пожар в жилом доме в Сочи попал на видео

В Адлерском районе Сочи произошел сильный пожар в двухэтажном жилом доме

В Адлерском районе Сочи днем 22 января начался сильный пожар в двухэтажном жилом доме. Огонь охватил крышу здания на площади около 300 квадратных метров, пишет «Российская газета» со ссылкой на ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Мощный пожар, который попал на видео, произошел в Адлерском районе в переулке Хурмовый. На борьбу с огнем были направлены 16 человек от МЧС и четыре единицы техники. Есть угроза распространения пожара на соседние постройки.

20 января в городе Артем Приморского края загорелся склад с алкогольной продукцией. На момент прибытия пожарных крыша здания оказалась охвачена пламенем.

Огонь распространился на площади в 500 квадратных метров. Пожару был присвоен повышенный ранг сложности. С ним боролись 34 пожарных и 9 единиц техники. Информации о погибших и пострадавших не поступало.

Платон Щукин
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