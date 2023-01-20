В российском городе загорелся склад с алкоголем

В городе Артем загорелся склад алкогольной продукции

В городе Артем Приморского края загорелся склад с алкогольной продукцией. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС, передает ТАСС.

На момент прибытия пожарных крыша здания оказалась охвачена пламенем. Огонь распространился на площади в 500 квадратных метров. Информации о погибших и пострадавших не поступало.

Пожару присвоен повышенный ранг сложности. С огнем борются 34 пожарных спасателя и 9 единиц техники, проводится наращивание группировки.