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09:05, 20 января 2023Россия

В российском городе загорелся склад с алкоголем

В городе Артем загорелся склад алкогольной продукции

Фото: Дмитрий Рогулин / ТАСС

В городе Артем Приморского края загорелся склад с алкогольной продукцией. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС, передает ТАСС.

На момент прибытия пожарных крыша здания оказалась охвачена пламенем. Огонь распространился на площади в 500 квадратных метров. Информации о погибших и пострадавших не поступало.

Пожару присвоен повышенный ранг сложности. С огнем борются 34 пожарных спасателя и 9 единиц техники, проводится наращивание группировки.

Марина Совина
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