В Африке заявили о высокой популярности Путина

Посол ЮАР в Москве Макетука заявил, что каждый ребенок в стране знает о Путине

Посол ЮАР в Москве Мзувукиле Макетука прокомментировал заявления главы Евродипломатии Жозепа Борреля , что в Африке не знают, кто такой президент России Владимир Путин. Об этом пишет РИА Новости.

Макетука заявил о высокой популярности Путина в стране и подчеркнул, что каждый ребенок в ЮАР знает о личности российского президента.

«Я не думаю, что в ЮАР найдется хоть один ребенок, который не знает, кто такой Путин. Даже моя десятилетняя внучка знает. Так что я сомневаюсь, что есть хоть один южноафриканец, который не знает Путина», — подчеркнул он.

Дипломат добавил, что в ЮАР точно знают, в какой стране находятся города Москва и Санкт-Петербург, поскольку в школах изучают историю России в XX веке.

В конце декабря 2022 года Боррель предположил, что африканцы не знают, где находится Донбасс, и кто такой президент России Владимир Путин. Так он оценил сообщения российских СМИ о демонстрациях жителей Африки в поддержку России.