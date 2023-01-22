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06:30, 22 января 2023Россия

В Госдуме рассказали о возвращении беженцев в новые российские регионы

Депутат Вяткин заявил, что беженцы постепенно возвращаются в новые российские регионы

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Первый заместитель руководителя фракции «Единая Россия» в Госдуме Дмитрий Вяткин рассказал, что поток беженцев из Донбасса уменьшился после вхождения новых регионов в состав России. По его словам, уехавшие ранее люди стали постепенно возвращаться домой, сообщает ТАСС.

«Данные по числу беженцев постоянно меняются. Сначала был действительно приток очень сильный, а сейчас меньше, многие хотят вернуться и уже возвращаются в свои родные города и села», — заявил депутат.

Он уточнил, что основной причиной возвращения жителей в родные края является активное восстановление территорий. По его словам, строится большое количество жилых домов, ремонтируются детские сады и школы, создаются условия для возвращения жителей новых российских регионов.

Ранее временно исполняющий обязанности губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что он часто контактирует с президентом России Владимиром Путиным. Он отметил, что глава государства постоянно держит ситуацию в новых субъектах федерации на контроле.

30 сентября в Кремле президент России Владимир Путин подписал договор о принятии новых регионов в состав страны. Референдумы по вопросу о вхождении в состав России Донецкой и Луганской народных республик, а также в Херсонской и Запорожской областях состоялись с 23 по 27 сентября.

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Марина Совина
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