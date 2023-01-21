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16:13, 21 января 2023Россия

Глава нового российского региона заявил о постоянном общении с Путиным

Врио губернатора Херсонской области Сальдо заявил о постоянном общении с Путиным

Фото: Shutterstock

Временно исполняющий обязанности губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что он часто контактирует с президентом России Владимиром Путиным. Об этом глава нового региона заявил в разговоре с РИА Новости.

«Президент постоянно держит ситуацию в новых субъектах федерации на контроле, часто общается с их руководителями», — рассказал Сальдо.

В конце сентября Украина обвинила в государственной измене организаторов референдумов в Луганской и Донецкой народных республиках, Запорожской и Херсонской областях. Среди попавших под обвинения оказался Владимир Сальдо. Кроме того, СБУ арестовала активы компании, связанной с семьей главы Херсонской области. Компания занимается добычей и обработкой гранита.

30 сентября в Кремле президент России Владимир Путин подписал договор о принятии новых регионов в состав страны. Референдумы по вопросу о вхождении в состав России Донецкой и Луганской народных республик, а также в Херсонской и Запорожской областях состоялись с 23 по 27 сентября.

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Варвара Кошечкина
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