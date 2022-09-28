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Украина обвинила в госизмене организаторов референдумов

Офис генпрокурора Украины обвинил в госизмене организаторов референдумов
СюжетРеферендум в ДНР:

Фото: Alexey Pavlishak / Reuters

Офис генерального прокурора Украины обвинил в государственной измене организаторов референдумов в Луганской и Донецкой народных республиках (ДНР и ЛНР), Запорожской и Херсонской областях, сообщили в ведомстве.

Обвинение выдвинуто также главе ДНР Денису Пушилину, председателю Народного совета ДНР Владимиру Бидевке, а также неназванной члену избирательной комиссии республики. Кроме того, в Киеве считают, что на госимзену пошли и главы Запорожской и Херсонской областей: Евгений Балицкий и Владимир Сальдо, которые также провели референдумы.

Накануне стало известно, что Пушилин получил итоговый протокол референдума и отправился в Москву. Цель его поездки — юридически оформить вхождение республики в состав России. Таким же образом поступил и глава ЛНР Пасечник.

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Василий Мека
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