Глава ЛНР отправился в Москву

Глава ЛНР Пасечник выехал в Москву, чтобы юридически завершить вхождение региона в Россию

Глава Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник отправился в Москву для юридического завершения присоединения региона к России. Об этом сообщило правительство ЛНР в своем Telegram-канале.

«Глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что выехал в Москву для завершения юридической части вхождения ЛНР в состав России», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее стало известно, что Пасечник подготовит документ с обращением к российскому лидеру Владимиру Путину с просьбой принять ЛНР в состав России. Кроме того, он отметил, что более 98 процентов граждан республики проголосовали за присоединение к РФ.

27 сентября подавляющее большинство жителей Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей поддержали на референдумах вступление регионов в состав России на правах субъектов федерации.