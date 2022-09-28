Пасечник подготовит официальное обращение к Путину

Глава ЛНР Пасечник подготовит документ к Путину о вхождении ЛНР в состав России

Глава Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник подготовит документ с обращением к президенту России Владимиру Путину с просьбой включить ЛНР в состав РФ, написал глава республики в своем официальном Telegram-канале.

Он также отметил, что более 98 процентов граждан ЛНР проголосовали за вхождение в состав России. «Более полутора миллиона людей выразили свою гражданскую позицию, решили вернуться в большую и дружную семью, вернуться домой», — рассказал Пасечник.

«Сегодня, 28 сентября, я подготовлю соответствующий документ в адрес Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина с просьбой рассмотреть вопрос в установленном законом порядке о вхождении ЛНР в состав России на правах субъекта РФ», — сообщил о дальнейших действиях глава ЛНР.

27 сентября подавляющее большинство жителей Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей проголосовали на референдумах за вхождение регионов в состав России на правах субъектов федерации.

«Добро пожаловать домой, в Россию!», — оценил итоги волеизъявления жителей регионов заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.