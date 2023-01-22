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00:48, 23 января 2023Экономика

Британцам выплатят вознаграждение в обмен на сокращение энергопотребления

The Sun: National Grid в Британии выплатит вознаграждения за снижение энергопотребления

Фото: David Moir / Reuters

Домохозяйствам в Великобритании, которые сократят потребление электроэнергии, начнут выплачивать денежные вознаграждения. Об этом сообщает The Sun со ссылкой на заявление компании-оператора National Grid.

«Мы запускаем Demand Flexibility Service завтра с 17 до 18 часов», — заявили в компании. Ожидается, что домохозяйства должны будут сократить потребление энергии в период с 9:00 до 11:00 и с 16:30 до 18:30 по местному времени. Снизить энергопотребление жители могут в том числе путем отказа от использования стиральных машин и игровых консолей. Те, кто сделает это в обозначенный период времени, смогут рассчитывать на получение до шести фунтов стерлингов за каждый сэкономленный киловатт-час.

При этом отмечается, что принятая мера не означает, что электроснабжение находится под угрозой.

Ранее жителей Великобритании попросили снизить температуру в своих бойлерах ради экономии электроэнергии. По данным СМИ, в Соединенном Королевстве счета за электроэнергию для многих потребителей выросли более чем вдвое за последний год на фоне исторического энергетического кризиса, положение усугубило сокращение поставок российского газа в Европу.

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Марина Совина
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