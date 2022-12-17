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20:55, 17 декабря 2022Экономика

Британцев попросили снизить температуру в бойлерах для экономии

Британцев попросили понизить температуру в своих бойлерах ради экономии газа

Фото: Shutterstock

Ради экономии электроэнергии жителей Великобритании попросили снизить температуру в своих бойлерах. Как сообщает Bloomberg, такой совет идет в рамках политики нового премьер-министра страны Риши Сунака по энергосбережению.

Агентство напоминает, что в Соединенном Королевстве счета за электроэнергию для многих потребителей выросли более чем вдвое за последний год на фоне исторического энергетического кризиса, положение усугубило сокращение поставок российского газа в Европу.

Ранее стало известно, что премьер-министр Великобритании Риши Сунак отказался от плана бывшего главы правительства Соединенного Королевства Элизабет Трасс по закупке электроэнергии за рубежом.

По информации Sky News, целевая группа по энергоснабжению, созданная Трасс во время ее пребывания на посту премьер-министра в сентябре, сворачивается, поскольку министры отказываются от плана прямого вмешательства в мировые газовые рынки.

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Платон Щукин
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