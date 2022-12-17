Сунак отказался от плана Трасс по закупке иностранной электроэнергии

Sky News: премьер Британии Сунак отказался от плана по закупке электроэнергии за рубежом

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак отказался от плана бывшего главы правительства Соединенного Королевства Элизабет Трасс по закупке электроэнергии за рубежом. Об этом сообщает телеканал Sky News со ссылкой на источники.

По информации издания, целевая группа по энергоснабжению, созданная Трасс во время ее пребывания на посту премьер-министра в сентябре, сворачивается, поскольку министры отказываются от плана прямого вмешательства в мировые газовые рынки.

Уточняется, что инициатива Трасс по энергоснабжению была выдвинута для подписания многолетних сделок с британскими и иностранными поставщиками энергии, которые направлены на укрепление внутренней энергетической безопасности Британии.

Ранее сообщалось, что Сунак намерен закрыть многомиллиардную дыру в бюджете страны за счет жесткой экономии. Премьер-министр планирует урезать госрасходы на финансирование школ, полиции, муниципалитетов и транспорта. Также ожидается резкое сокращение бюджетов министерства внутренних дел и министерства юстиции.