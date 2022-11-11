Риши Сунак решил закрыть дыру в британском бюджете за счет жесткой экономии

Times: британский премьер Сунак решил резко сократить госрасходы на школы и транспорт

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак решил закрыть многомиллиардную дыру в бюджете страны за счет жесткой экономии — он намерен резко сократить государственные расходы, в том числе финансирование школ, полиции, муниципалитетов и транспортной сферы, пишет газета The Times.

Бюджеты министерства внутренних дел и министерства юстиции также будут урезаны. Сунак и министр финансов Джереми Хант хотят добиться замедления роста госрасходов после 2025 года с запланированных 3,7 до 1 процента. Таким образом новый глава правительства намерен к 2027-2028 годам покрыть дефицит бюджета, который оценивается в 55 миллиардов фунтов (более 62 миллиардов долларов), экономя по 25 миллиардов фунтов (более 28 миллиардов долларов) в год.

Цель Сунака и Ханта — восстановить доверие финансовых рынков. Бюджетный план предшественника Ханта, Квази Квартенга, по снижению налогов привел к рекордному падению курса стерлинга по отношению к доллару и массовому бегству инвесторов из британских активов. В итоге Лиз Трасс пришлось уйти в отставку с поста премьер-министра, несмотря на отказ от скандального плана.