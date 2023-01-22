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19:57, 22 января 2023Мир

Предупредивший о бомбе самолет Ryanair приземлился в Афинах

Летевший из Польши и предупредивший о бомбе самолет Ryanair приземлился в Афинах
Архивное фото

Архивное фото . Фото: Ints Kalnins / Reuters

Самолет ирландской авиакомпании Ryanair, летевший из польского города Катовице в Грецию и подавший в воздухе сигнал тревоги о бомбе на борту, приземлился в Афинском международном аэропорту имени Элефтериоса Венизелоса. Об этом сообщает Афинское Македонское агентство новостей (АМНА).

Отмечается, что Boeing 738 приземлился в 17:40 по местному времени (18:40 по московскому) в аэропорту греческой столицы, после чего на борту началась эвакуация пассажиров и членов экипажа. По данным агентства, в воздухе самолет сопровождали два греческих истребителя F-16.

По данным правоохранительных органов, в аэропорту воздушное судно будут проверять полицейские, специализирующиеся на взрывных устройствах.

Ранее сообщалось, что самолет авиакомпании Azur Air, летевший из Перми на Гоа, приземлился в Узбекистане из-за поступившей угрозы взрыва. По словам одного из пассажиров, после приземления у всех летевших забрали мобильные телефоны, вывели из самолета и посадили в автобус.

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Марина Совина
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