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07:57, 22 января 2023Россия

В ЛНР заявили о переброске ВСУ западной техники под Сватово

Подполковник НМ ЛНР Марочко заявил о переброске ВСУ западной техники под Сватово

Фото: Kay Nietfeld / Globallookpress.com

Подполковник Народной милиции Луганской народной республики (НМ ЛНР) Андрей Марочко рассказал, что военные Вооруженных сил Украины (ВСУ) занимаются перебрасыванием западной бронетехники под Сватово, сообщает ТАСС.

Он подчеркнул, что жители Харькова отметили переброску ВСУ большого количества переданной им западными государствами техники на купянском направлении. Уточняется, что в Купянск были направлены два железнодорожных состава с бронетехникой. «Бронетехника западного образца разгружается на сортировочной станции и отправляется в направлении населенного пункта Сватово», — заявил Марочко.

Ранее представительство Луганской народной республики (ЛНР) в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) сообщило, что при обстреле города Стаханов со стороны ВСУ был разрушен профилакторий машиностроительного завода.

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Марина Совина
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