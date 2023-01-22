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07:39, 22 января 2023Россия

В Стаханове из-за обстрела ВСУ разрушен профилакторий машиностроительного завода

ЛНР в СЦКК: профилакторий машиностроительного завода разрушен при обстреле ВСУ Стаханова

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Профилакторий машиностроительного завода в Стаханове был разрушен из-за обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщило в Telegram-канале представительство Луганской народной республики (ЛНР) в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

«Разрушен профилакторий машиностроительного завода», — уточнили в ведомстве. В субботу, 21 января, стало известно, что украинские войска обстреляли населенный пункт Стаханов. Они выпустили по нему шесть ракет из американской реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS.

Бывший посол ЛНР в Москве Родион Мирошник со ссылкой на местных жителей уточнил, что было пять тяжелых прилетов в район Стахановского машзавода.

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Марина Совина
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