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05:23, 22 января 2023Россия

В ЛНР рассказали об обстреле Стаханова со стороны ВСУ

СЦКК ЛНР сообщил об обстреле ВСУ Стаханова шестью ракетами из РСЗО HIMARS

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Совместный центр контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) в Луганской народной республике (ЛНР) в своем Telegram-канале сообщил, что военные Вооруженных сил Украины (ВСУ) обстреляли город Стаханов.

По данным центра, украинские военные атаковали город с применением реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS. Уточняется, что в общей сложности по населенному пункту было выпущено шесть ракет. Данных о количестве пострадавших или о полученных повреждениях нет.

Ранее командир одного из батальонов Вооруженных сил (ВС) России с позывным «Аскольд» заявил, что российские артиллеристы противостоят бойцам ВСУ под Кременной в ЛНР. По его словам, стороны обстреливают друг друга на небольшом расстоянии: минимальная дистанция — 50 метров, максимальная — 200 метров.

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Марина Совина
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