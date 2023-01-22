В ЛНР рассказали об обстреле Стаханова со стороны ВСУ

СЦКК ЛНР сообщил об обстреле ВСУ Стаханова шестью ракетами из РСЗО HIMARS

Совместный центр контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) в Луганской народной республике (ЛНР) в своем Telegram-канале сообщил, что военные Вооруженных сил Украины (ВСУ) обстреляли город Стаханов.

По данным центра, украинские военные атаковали город с применением реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS. Уточняется, что в общей сложности по населенному пункту было выпущено шесть ракет. Данных о количестве пострадавших или о полученных повреждениях нет.

Ранее командир одного из батальонов Вооруженных сил (ВС) России с позывным «Аскольд» заявил, что российские артиллеристы противостоят бойцам ВСУ под Кременной в ЛНР. По его словам, стороны обстреливают друг друга на небольшом расстоянии: минимальная дистанция — 50 метров, максимальная — 200 метров.