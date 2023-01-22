Российский артиллерист предрек провал ВСУ под Кременной

Российский артиллерист с позывным «Аскольд» предрек провал наступления ВСУ под Кременной

Командир одного из батальонов Вооруженных сил (ВС) России с позывным «Аскольд» заявил, что российские артиллеристы противостоят бойцам Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Кременной в Луганской Народной Республике (ЛНР). Об этом он рассказал в интервью «Известиям».

«Мы подавляем все их огневые точки, и их намерения по переходу в наступление обречены на провал», — предрек он.

Военный рассказал, что стороны обстреливают друг друга на небольшом расстоянии: минимальная дистанция — 50 метров, максимальная — 200 метров. Российские артиллеристы лидируют, поэтому украинские солдаты отходят, не справляясь. По словам «Аскольда», диверсионно-разведывательных группы оперативно ищут и уничтожают на месте.

19 января стало известно о попытке наступления ВСУ у Сватово и Кременной. В свою очередь ВС РФ продолжают наступать на Макеевку и наносят вертолетные удары по украинским подразделениям в районе Сватово-Кременной и Купянска.