Стало известно о попытке наступления ВСУ у Сватово и Кременной

«Русская весна»: ВСУ предприняли попытку наступления в районе Сватово и Кременной в ЛНР

Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли попытку наступления в районе Сватово и Кременной в Луганской народной республике (ЛНР). Об этом сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской весны».

Отмечается, что батальон «Кракен» и другие подразделения ВСУ при поддержке артиллерии пытаются прорвать фронт возле поселка Новоселовское в Сватовском районе ЛНР, пытаясь закрепиться там. По ним был открыт огонь из самоходных гаубиц, реактивных систем залпового огня и тяжелых огнеметных систем.

Вооруженные силы (ВС) России, в свою очередь, продолжают наступление на Макеевку, выбивая украинских военных с занятых ими опорных пунктов, а также наносят вертолетные удары по подразделениям ВСУ в районе Сватово-Кременной и Купянска.

Ранее врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что Украина перебросила часть своих войск с херсонского направления в Донбасс. Он также добавил, что на линии соприкосновения в Херсонской области происходят бои местного значения и обстрелы.