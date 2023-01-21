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23:58, 21 января 2023Россия

В ЛНР сообщили об ударе ВСУ по району завода в Стаханове

Бывший посол ЛНР в Москве Мирошник сообщил об ударе ВСУ по району завода в Стаханове
Родион Мирошник

Родион Мирошник. Фото: Нина Зотина / РИА Новости

Украинские войска обстреляли район Стахановского машиностроительного завода, применив, предположительно, реактивную систему залпового огня (РСЗО). Об этом в своем Telegram-канале сообщил бывший посол Луганской народной республики (ЛНР) в Москве Родион Мирошник.

«Местные жители говорят о пяти тяжелых прилетах в район Стахановского машзавода», — подчеркнул он.

11 декабря 2022 года в городе Стаханов в результате удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) было разрушено здание гостиницы. 19 декабря в результате обстрела со стороны Украины пострадала инфраструктура крупного сталепроволочного-канатного завода «Силур» в Харцызске. Огонь вели из РСЗО HIMARS. На территорию завода упали шесть ракет.

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Марина Совина
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