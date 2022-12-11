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00:39, 11 декабря 2022Россия

Снаряд ВСУ попал в гостиницу в центре Стаханова в ЛНР

ВСУ ударом из HIMARS разрушили здание гостиницы в центре Стаханова в ЛНР

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

В городе Стаханов Луганской народной республики (ЛНР) в результате удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) было разрушено здание гостиницы, пишет ТАСС со ссылкой на мэрию населенного пункта.

Как уточнили в администрации, украинские войска выпустили снаряды из реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS. «Попадание было в частную гостиницу, она в районе центрального рынка. Сейчас она не работала», — подчеркнул сотрудник мэрии. По его словам, на месте разбирают завалы.

В субботу, 10 декабря, стало известно об обстреле украинскими военными Мелитополя. В результате удара пострадали десять человек. Системы противовоздушной обороны (ПВО) смогли сбить две ракеты, однако остальные попали по ресторану «Привал охотника».

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Марина Совина
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