Два человека погибли в результате удара ВСУ по Мелитополю

Рогов заявил, что два человека погибли и двое ранены в результате удара ВСУ по Мелитополю

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что два человека погибли и двое ранены в результате удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Мелитополю. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«По предварительным данным, два человека погибли и двое ранены. Пожарные пытаются ликвидировать возгорание и вытащить людей из под завалов. Информация уточняется», — заявил Рогов.

Ранее Рогов сообщил, что ВСУ обстреляли Мелитополь. По его словам, в результате работы ПВО на излете было сбито две ракеты, однако остальные ракеты попали по ресторану «Привал охотника».

10 декабря Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины сообщил о готовности наносить удары по территории России в случае дальнейшей атаки на украинские территории. По словам секретаря СНБО Украины Алексея Данилова, украинские военные будут способны на все.