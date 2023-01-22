Изрезанные трупы двух человек обнаружили в жилом доме под Москвой

РЕН ТВ: в жилом доме в Наро-Фоминске обнаружили два изрезанных тела

Изрезанные трупы двух человек обнаружили в жилом доме в Подмосковье — инцидент произошел на улице Дзержинского в Наро-Фоминске. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным телеканала, погибшими оказались местные жители — 40-летний мужчина и 65-летняя пенсионерка, их тела опознали сотрудники правоохранительных органов. Помимо ранений, на теле женщины были найдены гематомы.

Уточняется, что мужчина был ранее судим по части 3 статьи 228 («Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств») Уголовного кодекса РФ и по статье о незаконном пересечении границы. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело.

Ранее в бане под Петербургом нашли расчлененные и разложенные по трем пакетам останки неизвестного мужчины. О находке заявила хозяйка постройки, подозревающая в убийстве своего отчима.