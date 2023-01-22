В России назвали сроки начала парламентских слушаний о запрете вейпов

Депутат РФ Хамзаев заявил, что слушания о запрете вейпов пройдут через полтора-два месяца

Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Бийсултан Хамзаев заявил, что парламентские слушания о введении запрета на продажу и использование вейпов в России в течение следущих полутора-двух месяцев. Его слова приводит ТАСС.

Хамзаев добавил, что последний раз подобное обсуждение велось восемь лет назад, когда в России принималось большое антитабачное законодательство.

При принятии законопроекта о запрете электронных сигарет в России, предпринимателям, которые занимаются продажей вейпов, дадут время для переориентации своего бизнеса.

Кроме того, доходы, которые потеряет бюджет в случае такого законопроекта, несоизмеримы с теми расходами, которые несет страна на лечение взрослых и детей от заболеваний из-за электронных сигарет.

Ранее в Госдуме России подготовили законопроект, предлагающий полный запрет продажи вейп-устройств и жидкого никотина в России. Депутаты от ЛДПР отметили, что продажи вейпов в стране стремительно растут.