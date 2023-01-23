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13:52, 23 января 2023Бывший СССР

На Украине заочно осудят 55 российских депутатов

Служба безопасности Украины заявила, что власти заочно осудят 55 российских депутатов

Фото: Shutterstock

На Украине заочно осудят 55 российских депутатов, в том числе председателя Госдумы Вячеслава Володина. Об этом сообщила на своем сайте Служба безопасности Украины (СБУ).

«СБУ передала в суд обвинительные акты в отношении 55 депутатов Госдумы РФ. (…) Служба безопасности Украины собрала неопровержимые доказательства вины 55 депутатов», — сказано в заявлении ведомства. Уточняется, что их обвинили в посягательстве на территориальную целостность страны.

Как отмечает СБУ, депутаты 15 февраля прошлого года поддержали постановление об обращении к президенту России Владимиру Путину с просьбой признать независимость Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). 22 февраля они проголосовали за ратификацию договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи с ДНР и ЛНР, добавила служба. В список также попали депутаты Госдумы Николай Валуев, Мария Бутина, Михаил Авдеев, Ольга Алимова, Сергей Бурлаков и другие.

Ранее СБУ обвинила депутата Госдумы Адама Делимханова в поддержке действий России в ходе специальной военной операции и в посягательстве на территориальную целостность Украины. В вину ему вменяют участие в штурме Мариуполя, а также командование боевыми подразделениями.

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Кристина Есикова
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