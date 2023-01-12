СБУ обвинила российского депутата в изменении госграниц Украины

СБУ обвинила депутата Делимханова в посягательстве на государственную целостность Украины

Служба безопасности Украины (СБУ) выдвинула обвинение российскому депутату Адаму Делимханову в посягательстве на территориальную целостность страны, сообщается в Telegram-канале ведмоства.

СБУ вменяет Делимханову в вину участие в штурме Мариуполя и командование боевыми подразделениями, а также распространение в Telegram видео главы Чечни Рамзана Кадырова.

Ранее СБУ заочно предъявила обвинения первому заместителю министра угля и энергетики Донецкой народной республики (ДНР). Ему же вменяют «участие в террористической группе или террористической организации».