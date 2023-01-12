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14:17, 12 января 2023Бывший СССР

СБУ обвинила российского депутата в изменении госграниц Украины

СБУ обвинила депутата Делимханова в посягательстве на государственную целостность Украины
Адам Делимханов

Адам Делимханов. Фото: Саид Царнаев / РИА Новости

Служба безопасности Украины (СБУ) выдвинула обвинение российскому депутату Адаму Делимханову в посягательстве на территориальную целостность страны, сообщается в Telegram-канале ведмоства.

СБУ вменяет Делимханову в вину участие в штурме Мариуполя и командование боевыми подразделениями, а также распространение в Telegram видео главы Чечни Рамзана Кадырова.

Ранее СБУ заочно предъявила обвинения первому заместителю министра угля и энергетики Донецкой народной республики (ДНР). Ему же вменяют «участие в террористической группе или террористической организации».

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Василий Мека
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