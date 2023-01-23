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15:55, 23 января 2023Силовые структуры

Альфонс-инструктор обманул россиянок на три миллиона рублей

В Волжском мошенник-альфонс предстанет перед судом за обман шести женщин на 3 млн рублей

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В городе Волжский предстанет перед судом 52-летний россиянин, подозреваемый в мошенничестве. Об этом в понедельник, 23 января, сообщает «КП».

По данным издания, обвиняемый руководил автошколой. Альфонс знакомился с будущими жертвами обмана в социальных сетях, предлагая им свои услуги инструктора по вождению либо работу в своей фирме. С помощью различных психологических манипуляций он входил в доверие к ним и затем рассказывал о якобы имевшихся проблемах со здоровьем или в бизнесе и выманивал деньги.

С 2016-го по 2020 год жертвами обмана стали минимум шесть женщин. Злоумышленник обогатился за их счет на три миллиона рублей.

Обман вскрылся благодаря социальным сетям, после того как одна из женщин опубликовала фото с мошенником. Снимок увидели и другие пострадавшие, после чего вместе они обратились в полицию. Злоумышленника арестовали в апреле 2022 года, ему грозит до 10 лет колонии.

19 декабря сообщалось, что в Москве задержали дочь 52-летнего афериста из Tinder Надира Абулова, обманувшего десятки женщин на десятки миллионов рублей.

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Владимир Седов
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