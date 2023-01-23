Памела Андерсон рассказала о травме из-за пережитых в юности изнасилований

Памела Андерсон заявила, что после пережитых изнасилований ей было трудно доверять людям

Модель и актриса Памела Андерсон заявила, что в юности дважды стала жертвой сексуального насилия со стороны мужчин, из-за чего впоследствии ей было трудно доверять им. Об этом сообщает издание Daily Mail со ссылкой на документальный фильм Netflix «Памела: История любви».

Звезда «Спасателей Малибу» призналась, что ей было всего 12 лет, когда она подверглась изнасилованию со стороны знакомого. Это произошло в квартире парня ее подруги, куда Андерсон пришла с ней за компанию. По словам актрисы, пока влюбленная пара была занята, компанию ей составлял 25-летний друг молодого человека. Он предложил Андерсон сыграть в нарды, после чего сделал ей массаж спины и изнасиловал. Об этом инциденте она никому не рассказала. «Мне было так стыдно за то, что произошло. Я чувствовала, что это была моя вина», — объяснила знаменитость.

Второй случай произошел спустя два года. В средней школе будущая актриса познакомилась с парнем по имени Тайнон, который вместе с шестью приятелями в 1981 году организовал ее групповое изнасилование. Эти события нанесли Андерсон серьезную эмоциональную травму. После пережитых изнасилований она чувствовала себя униженной и бессильной что-либо изменить, долгое время не могла доверять людям и «хотела убраться с этой земли».

Ранее Андерсон назвала свой метод справиться с нервным напряжением во время скандала с секс-видео. По ее словам, справиться с трудностями в критические моменты ей всегда помогало материнство.