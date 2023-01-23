Фанаты удивились моложавой внешности 40-летней Энн Хэтэуэй в коротком платье

Актриса Энн Хэтэуэй появилась на премьере фильма в мини-платье Versace и удивила фанатов

Американская актриса Энн Хэтэуэй вышла в свет в коротком платье и привлекла внимание фотографов. Соответствующие снимки приводит издание Daily Mail.

40-летняя знаменитость появилась на премьере своего нового фильма «Эйлин» (Eileen) на кинофестивале «Сандэнс» (Sundance Film Festival). Для мероприятия Хэтэуэй выбрала платье длины мини черного цвета люксового бренда Versace, оформленное вырезом. Свой образ она дополнила колготками и ботинками на грубой подошве в тон наряду. При этом в макияже визажисты сделали акцент на ее глаза, подведя их черным карандашом. Стилисты, в свою очередь, распустили волосы актрисы и сделали небрежную укладку.

Фото: Matt Winkelmeyer / Getty Images

Фанаты удивились моложавой внешности звезды, о чем написали комментариях под материалом. «Какая красивая», «У нее потрясающие губы, немного как у Джулии Робертс», «Очень красивая, талантливая и стильная женщина. Побольше бы таких знаменитостей. Она прекрасна!», «Некоторые женщины с возрастом становятся только красивее», «Как будто не стареет», — высказывались они.

В сентябре 2022 года Хэтэуэй повторила наряд 16-летней давности из фильма «Дьявол носит Prada», в котором она сыграла одну из главных ролей вместе с Мерил Стрип. Знаменитость посетила показ бренда Michael Kors, который состоялся в рамках Недели моды в Нью-Йорке, в пальто коричневого цвета с тиснением под крокодиловую кожу, черной оверсайз-водолазке и юбке в тон верхней одежде. Помимо этого, телезвезда собрала волосы в нарочито небрежный хвост и отстригла прямую челку.