Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
11:48, 23 января 2023Ценности

Фанаты удивились моложавой внешности 40-летней Энн Хэтэуэй в коротком платье

Актриса Энн Хэтэуэй появилась на премьере фильма в мини-платье Versace и удивила фанатов

Фото: Keystone Press Agency / Globaloopress.com

Американская актриса Энн Хэтэуэй вышла в свет в коротком платье и привлекла внимание фотографов. Соответствующие снимки приводит издание Daily Mail.

40-летняя знаменитость появилась на премьере своего нового фильма «Эйлин» (Eileen) на кинофестивале «Сандэнс» (Sundance Film Festival). Для мероприятия Хэтэуэй выбрала платье длины мини черного цвета люксового бренда Versace, оформленное вырезом. Свой образ она дополнила колготками и ботинками на грубой подошве в тон наряду. При этом в макияже визажисты сделали акцент на ее глаза, подведя их черным карандашом. Стилисты, в свою очередь, распустили волосы актрисы и сделали небрежную укладку.

Фото: Matt Winkelmeyer / Getty Images

Фанаты удивились моложавой внешности звезды, о чем написали комментариях под материалом. «Какая красивая», «У нее потрясающие губы, немного как у Джулии Робертс», «Очень красивая, талантливая и стильная женщина. Побольше бы таких знаменитостей. Она прекрасна!», «Некоторые женщины с возрастом становятся только красивее», «Как будто не стареет», — высказывались они.

В сентябре 2022 года Хэтэуэй повторила наряд 16-летней давности из фильма «Дьявол носит Prada», в котором она сыграла одну из главных ролей вместе с Мерил Стрип. Знаменитость посетила показ бренда Michael Kors, который состоялся в рамках Недели моды в Нью-Йорке, в пальто коричневого цвета с тиснением под крокодиловую кожу, черной оверсайз-водолазке и юбке в тон верхней одежде. Помимо этого, телезвезда собрала волосы в нарочито небрежный хвост и отстригла прямую челку.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Мария Винар
Обсудить
Последние новости
Кремль объяснил продолжение действия указа Путина о мобилизации
Названы самые популярные направления для отдыха на февральских праздниках
России предсказали временное замедление роста цен
Вассерман объяснил отказ от жилетки
Умер 36-летний актер сериала «Винченцо» На Чул
Психолог назвала способы распознать лжеца
Песков раскритиковал рассуждения в НАТО о танках для Украины
Чернышенко оценил рост турпотока по России на зимних каникулах
В Кремле прокомментировали уход Мау с поста ректора РАНХиГС
В Москве «кошачьего маньяка» приговорили к 2,5 года колонии
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.