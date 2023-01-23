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10:02, 23 января 2023Бывший СССР

Арестович оценил первые пять дней российской спецоперации

Алексей Арестович: в конце февраля РФ хотела провести «изящную молниеносную спецоперацию»
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Evgen Kotenko / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Первые пять дней спецоперации на Украине российские войска пытались вести боевые действия за счет точечных ударов. Об этом бывший советник офиса президента республики Алексей Арестович заявил в интервью журналисту Юрию Романенко. Запись их беседы появилась на YouTube-канале политика.

По его словам, на информационном уровне спецоперация была «изящной, красивой, молниеносной», а «вежливые люди, не нанеся никакого ущерба ни котенку, ни ребенку, значит, ликвидировали немногих сопротивляющихся».

При этом Арестович высказал мнение, что спустя пять дней конфликт «показал свою звериную сущность». Он также предположил, что украинскому руководству собирались предложить «подписать отречение», обойдясь без лишних жертв.

Ранее Арестович допустил поражение Украины в конфликте с Россией. По его мнению, к этому, в частности, может привести начавшаяся в республике борьба за власть.

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Алевтина Запольская
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