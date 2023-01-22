Арестович допустил поражение Украины
Бывший советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Алексей Арестович заявил, что Киев не сможет одержать победу в конфликте с Россией. С таким мнением он выступил в интервью опубликованном на его Youtube-канале.
Возможность поражения
Арестович подчеркнул, что является экс-советником офиса Зеленского, поэтому теперь у него есть право говорить все, что он захочет. Он также допустил поражение Вооруженных сил Украины (ВСУ) в конфликте с Россией.
Если все думают, что мы гарантированно выиграем войну, то с 14 числа уже перестало быть на это похоже
Крушение вертолета в Броварах произошло утром в среду, 18 января. Воздушное судно упало возле детского сада и жилых домов, что привело к пожару. Позже МВД Украины опубликовало список погибших при крушении вертолета. В их числе — глава ведомства Денис Монастырский, его первый заместитель Евгений Енин, госсекретарь МВД Юрий Лубкович и замруководителя Патронатной службы Татьяна Шутяк.
Политик призвал правительство Зеленского прислушаться к заявлениям президента Польши Анджея Дуды на Международном форуме в Давосе о возможности скорого исчезновения Украины. Он также назвал ближайшие месяцы решающими для страны и напомнил об авиакатастрофе в Броварах. «Вам не кажется, что мы в истории, которую крутим уже не мы?» — подчеркнул Арестович. По его мнению, «ситуацией на Украине сейчас управляют другие страны». При этом Арестович считает страну непобедимой до тех пор, пока чиновники и политики не стали «грызться друг с другом».
Упущенный шанс
Чиновник также заявил, что власти Украины потеряли не только шанс на победу в военном конфликте с Россией, но и внутриполитический. В частности, Киев утратил возможность получить полноценную и своевременную военную поддержку от стран Запада, поэтому теперь весь украинский народ «ляжет».
Мы внутри сюжета, благодаря которому мы проигрывали 450 лет подряд. Вся история Украины — это сверхгероические усилия на поле боя, и потом это нас убивало. От нас понадобится экстраординарный рывок, чтобы выйти из этого сюжета
Кроме того, текущая ситуация в зоне боевых действий отличается от начала спецоперации России, когда украинские солдаты «укладывали в цель каждый снаряд», а сейчас «просели на нижний сюжет, где срабатывают наши недостатки».
Отставка Арестовича
17 января Арестович объявил об уходе с поста советника офиса президента Украины. «Хочу показать пример цивилизованного поведения: принципиальная ошибка, значит, в отставку», — объяснил он.
Ранее Верховной Рады начали собирать подписи за отставку чиновника после его заявления, что причиной разрушения жилого многоэтажного дома в Днепре стала работа украинской системы ПВО. «Летевшую над Днепром ракету сбили. Она взорвалась, когда упала на подъезд», — сказал Арестович 15 января.
Накануне, 14 января, в Днепре в результате взрыва частично обрушилась многоэтажка. Украинские власти сообщили, что в дом попала ракета. Глава областной военной администрации Валентин Резниченко заявил, что в результате взрыва погибли девять человек, еще 64 — получили ранения.
Позиция России
Президент России Владимир Путин на встрече с работниками Обуховского завода, входящего в концерн воздушно-космической обороны «Алмаз-Антей», заявил о неизбежности победы Москвы в конфликте с Киевом. По его мнению, русский народ заслуживает такой итог, поскольку прошел много испытаний.
С точки зрения достижения конкретного результата и победы, которая неизбежна, есть несколько вещей, которые никуда не делись
По мнению российского лидера, победа страны основывается на «единстве и сплоченности народа, мужестве и героизме бойцов в рамках спецоперации на Украине и на линии фронта».
Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркивал, что все прежние цели специальной военной операции на Украине (СВО) остаются актуальными. Среди них — освобождение Донецкой и Луганской народных республик в границах 2014 года.
Специальная операция России в Донбассе началась 24 февраля. О ее начале объявил президент России Владимир Путин. Действия страны стали ответом на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).
21 сентября Путин объявил о начале частичной мобилизации в регионах страны. Глава Минобороны страны Сергей Шойгу уточнил, что всего планируется призвать 300 тысяч резервистов.