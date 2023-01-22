Арестович допустил поражение Украины

Экс-советник главы офиса президента Украины Зеленского Арестович допустил поражение ВСУ

Бывший советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Алексей Арестович заявил, что Киев не сможет одержать победу в конфликте с Россией. С таким мнением он выступил в интервью опубликованном на его Youtube-канале.

Возможность поражения

Арестович подчеркнул, что является экс-советником офиса Зеленского, поэтому теперь у него есть право говорить все, что он захочет. Он также допустил поражение Вооруженных сил Украины (ВСУ) в конфликте с Россией.

Если все думают, что мы гарантированно выиграем войну, то с 14 числа уже перестало быть на это похоже Алексей Арестович экс-советник главы офиса президента Украины

Крушение вертолета в Броварах произошло утром в среду, 18 января. Воздушное судно упало возле детского сада и жилых домов, что привело к пожару. Позже МВД Украины опубликовало список погибших при крушении вертолета. В их числе — глава ведомства Денис Монастырский, его первый заместитель Евгений Енин, госсекретарь МВД Юрий Лубкович и замруководителя Патронатной службы Татьяна Шутяк.

Политик призвал правительство Зеленского прислушаться к заявлениям президента Польши Анджея Дуды на Международном форуме в Давосе о возможности скорого исчезновения Украины. Он также назвал ближайшие месяцы решающими для страны и напомнил об авиакатастрофе в Броварах. «Вам не кажется, что мы в истории, которую крутим уже не мы?» — подчеркнул Арестович. По его мнению, «ситуацией на Украине сейчас управляют другие страны». При этом Арестович считает страну непобедимой до тех пор, пока чиновники и политики не стали «грызться друг с другом».

Упущенный шанс

Чиновник также заявил, что власти Украины потеряли не только шанс на победу в военном конфликте с Россией, но и внутриполитический. В частности, Киев утратил возможность получить полноценную и своевременную военную поддержку от стран Запада, поэтому теперь весь украинский народ «ляжет».

Мы внутри сюжета, благодаря которому мы проигрывали 450 лет подряд. Вся история Украины — это сверхгероические усилия на поле боя, и потом это нас убивало. От нас понадобится экстраординарный рывок, чтобы выйти из этого сюжета Алексей Арестович экс-советник главы офиса президента Украины

Кроме того, текущая ситуация в зоне боевых действий отличается от начала спецоперации России, когда украинские солдаты «укладывали в цель каждый снаряд», а сейчас «просели на нижний сюжет, где срабатывают наши недостатки».

Отставка Арестовича

17 января Арестович объявил об уходе с поста советника офиса президента Украины. «Хочу показать пример цивилизованного поведения: принципиальная ошибка, значит, в отставку», — объяснил он.

Ранее Верховной Рады начали собирать подписи за отставку чиновника после его заявления, что причиной разрушения жилого многоэтажного дома в Днепре стала работа украинской системы ПВО. «Летевшую над Днепром ракету сбили. Она взорвалась, когда упала на подъезд», — сказал Арестович 15 января.

Накануне, 14 января, в Днепре в результате взрыва частично обрушилась многоэтажка. Украинские власти сообщили, что в дом попала ракета. Глава областной военной администрации Валентин Резниченко заявил, что в результате взрыва погибли девять человек, еще 64 — получили ранения.

Позиция России

Президент России Владимир Путин на встрече с работниками Обуховского завода, входящего в концерн воздушно-космической обороны «Алмаз-Антей», заявил о неизбежности победы Москвы в конфликте с Киевом. По его мнению, русский народ заслуживает такой итог, поскольку прошел много испытаний.

С точки зрения достижения конкретного результата и победы, которая неизбежна, есть несколько вещей, которые никуда не делись Владимир Путин президент России

По мнению российского лидера, победа страны основывается на «единстве и сплоченности народа, мужестве и героизме бойцов в рамках спецоперации на Украине и на линии фронта».

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркивал, что все прежние цели специальной военной операции на Украине (СВО) остаются актуальными. Среди них — освобождение Донецкой и Луганской народных республик в границах 2014 года.