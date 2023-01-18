Обнародован список пассажиров упавшего в Броварах вертолета

МВД Украины обнародовало список погибших при падении вертолета в Броварах Киевской области

Министерство внутренних дел (МВД) Украины обнародовало список пассажиров вертолета, упавшего в городе Бровары. Перечень погибших был опубликован в Telegram-канале ведомства.

По данным министерства, пассажирами вертолета были глава МВД Украины Денис Монастырский, первый заместитель министра Евгений Енин, госсекретарь МВД Юрий Лубкович, помощница главы ведомства Татьяна Шутяк, руководитель охраны министра Михаил Павлушко и фотограф Николай Анацкий.

Кроме того, на борту были два члена экипажа — Александр Василенко и Константин Коваленко.

Вертолет потерпел крушение в Броварах 18 января. Воздушное судно упало рядом с детским садом и жилыми домами. В результате катастрофы, согласно последним данным, погибли 16 человек, в их числе пассажиры и экипаж судна, еще 30 пострадали.