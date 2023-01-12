В Кремле порассуждали о целях спецоперации

Песков заявил, что все цели СВО остаются в силе, в том числе освобождение ДНР и ЛНР

Все прежние цели специальной военной операции на Украине (СВО) остаются в силе, в том числе и освобождение Донецкой и Луганской народных республик в границах 2014 года. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, его слова приводит ТАСС.

«О новых целях верховный главнокомандующий не говорил. Все прежние цели остаются на повестке дня», — ответил представитель Кремля на вопрос об изменении целей спецоперации.

На уточняющий вопрос журналистов, является ли целью России, в том числе, освобождение ДНР и ЛНР в границах 2014 года, Песков ответил утвердительно. Он добавил, что эти республики являются субъектами России и должны быть освобождены.

Ранее стало известно, что у объединенной группировки войск СВО на Украине сменился командующий — им стал глава Генштаба Валерий Герасимов. Его заместителями назначены главнокомандующий воздушно-космическими силами генерал армии Сергей Суровикин, главнокомандующий сухопутными войсками генерал армии Олег Салюков и заместитель начальника Генштаба Вооруженных сил России генерал-полковник Алексей Ким.

Позднее в Минобороны России объяснили, что повышение уровня руководства спецоперацией и обновление состава командования связаны с расширением масштаба задач.