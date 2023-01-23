Блогера Била начали проверять по статье о дискредитации российской армии

Вышедшего из колонии блогера Била начали проверять по статье о дискредитации ВС России

Полицейские начали проверку в отношении блогера Эдварда Била (настоящее имя — Эдуард Биль) по статье о дискредитации Вооруженных сил (ВС) России. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По сведениям телеканала, 20 января в МВД поступило обращение с требованием возбудить в отношении Била дело из-за оскорбления российских военных в одном из постов. При этом адвокат Била Сергей Жорин заявил, что ему неизвестно о претензиях в адрес блогера. По его мнению, пост, после которого на блогера могли написать заявление, мог быть размещен в аккаунте, который не принадлежит самому Билу.

«Я сомневаюсь, если честно, что Эдуард какие-то себе вольности позволил, которые могут граничить с нарушением закона», — заявил он, отметив, что после выхода из колонии его клиент стал еще более осторожным и аккуратным.

Блогер Эдвард Бил вышел из колонии 3 ноября 2022 года. В марте того же года он был приговорен к году и двум месяцам лишения свободы по делу о ДТП, произошедшем 1 апреля 2021 года в центре Москвы. Всего в аварии участвовали пять автомобилей. Пострадали несколько человек, одна из потерпевших попала в реанимацию. После длительной комы и нескольких сложных операций она стала передвигаться на инвалидной коляске.