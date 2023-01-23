Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:25, 23 января 2023Россия

Россиянин за рулем Audi сбил двух детей

В Кургане водитель Audi проехал на красный и сбил двух переходящих дорогу детей

Фото: Shutterstock

В Кургане на Гвардейской улице водитель Audi сбил двух детей. Об этом сообщается на сайте регионального управления ГИБДД.

По данным Госавтоинспекции, авария произошла в субботу, 21 января. Тогда двое детей в возрасте семи и девяти лет возвращались домой от бабушки. Они переходили проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора.

За рулем Audi, который проехал на красный, был россиянин 25 лет. Сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства случившегося. Как сообщает 45.ru, после ДТП пострадавших детей доставили в больницу.

Ранее в Крыму мужчина за рулем BMW сбил переходивших дорогу двух детей и скрылся. На детей восьми и девяти лет наехал автомобиль, когда они находились около входа в один из скверов Керчи близ улицы Первой пятилетки. Пострадавших госпитализировали.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анастасия Шейкина
Обсудить
Последние новости
В ЕС заявили о решающем моменте в конфликте на Украине
Народному артисту РСФСР Александру Збруеву оказали экстренную медпомощь
На Reddit перечислили требующие более серьезного отношения причины смерти
Германии предсказали скорый статус третьей экономики мира
Столичные врачи спасли женщину с расслоением сердечной аорты после родов
Российская фигуристка объяснила решение уехать тренироваться в Европу
Россиянин за рулем Audi сбил двух детей
Врио главы Запорожской области рассказал о российском наступлении в регионе
Под Херсоном пресекли деятельность запрещенных в России «свидетелей Иеговы»
Опознаны останки всех погибших в авиакатастрофе в Непале россиян
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.