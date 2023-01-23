Россиянин за рулем Audi сбил двух детей

В Кургане водитель Audi проехал на красный и сбил двух переходящих дорогу детей

В Кургане на Гвардейской улице водитель Audi сбил двух детей. Об этом сообщается на сайте регионального управления ГИБДД.

По данным Госавтоинспекции, авария произошла в субботу, 21 января. Тогда двое детей в возрасте семи и девяти лет возвращались домой от бабушки. Они переходили проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора.

За рулем Audi, который проехал на красный, был россиянин 25 лет. Сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства случившегося. Как сообщает 45.ru, после ДТП пострадавших детей доставили в больницу.

Ранее в Крыму мужчина за рулем BMW сбил переходивших дорогу двух детей и скрылся. На детей восьми и девяти лет наехал автомобиль, когда они находились около входа в один из скверов Керчи близ улицы Первой пятилетки. Пострадавших госпитализировали.