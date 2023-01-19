Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
08:31, 19 января 2023Россия

В Крыму мужчина на BMW сбил двух детей и скрылся

В Крыму на входе в сквер водитель BMW сбил двух детей и скрылся

Фото: Наталия Селиверстова / РИА Новости

В Крыму водитель автомобиля BMW сбил переходивших дорогу детей. Об этом сообщили в прокуратуре полуострова, передает ТАСС.

По данным ведомства, авария произошла в среду, 18 января. Мужчина за рулем иномарки сбил несовершеннолетних в возрасте 8 и 9 лет — на них наехал автомобиль, когда они находились около входа в один из скверов Керчи близ улицы Первой пятилетки. Пострадавших госпитализировали с различными травмами.

Прокуратура уточнила, что после аварии мужчина скрылся. В республиканском МВД добавили, что сотрудники ГИБДД впоследствии нашли автомобиль BMW с водителем внутри. Им оказался 42-летний местный житель, которого ранее лишали прав.

Ранее в Нижнем Новгороде пьяный мужчина за рулем Hyundai на большой скорости сбил пятерых человек и попал на видео. На опубликованных кадрах ДТП было видно, как группа людей идет по дороге у здания и их внезапно сбивает автомобиль.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анастасия Шейкина
Обсудить
Последние новости
В НАТО призвали готовиться к затяжному конфликту на Украине и будущим войнам
Пентагон не увидел необходимости в поставках танков Abrams Украине
Названы способы проконтролировать работу стоматолога
Российского телеведущего задержали за хищение средств для одаренных детей
В Крыму мужчина на BMW сбил двух детей и скрылся
Коуч по отношениям перечислила плюсы секса на первом свидании
Сотрудницу выгнали из офиса из-за неуместного платья
В России потребовали увеличить выплаты медикам
Премьер Новой Зеландии решила уйти в отставку
Армянские военные погибли из-за пожара в казарме
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.