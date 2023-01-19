В Крыму мужчина на BMW сбил двух детей и скрылся

В Крыму на входе в сквер водитель BMW сбил двух детей и скрылся

В Крыму водитель автомобиля BMW сбил переходивших дорогу детей. Об этом сообщили в прокуратуре полуострова, передает ТАСС.

По данным ведомства, авария произошла в среду, 18 января. Мужчина за рулем иномарки сбил несовершеннолетних в возрасте 8 и 9 лет — на них наехал автомобиль, когда они находились около входа в один из скверов Керчи близ улицы Первой пятилетки. Пострадавших госпитализировали с различными травмами.

Прокуратура уточнила, что после аварии мужчина скрылся. В республиканском МВД добавили, что сотрудники ГИБДД впоследствии нашли автомобиль BMW с водителем внутри. Им оказался 42-летний местный житель, которого ранее лишали прав.

Ранее в Нижнем Новгороде пьяный мужчина за рулем Hyundai на большой скорости сбил пятерых человек и попал на видео. На опубликованных кадрах ДТП было видно, как группа людей идет по дороге у здания и их внезапно сбивает автомобиль.